El PP de Porriño acusa al gobierno de transferir a obras 170.000 euros de personal

El Partido Popular de Porriño acusa a la coalición PSOE-UDDL de modificar el presupuesto quince días después de aprobarlo. Lo hace refiriéndose a los 196.913 euros que figuraban en partidas destinadas a personal que fueron transferidos a engrosar otras partidas de obras e inversiones que "si bien este grupo entiende que son necesarias para Porriño, no fueron valoradas cuando se presentaron las diferentes propuestas de los grupos municipales, rechazándose por la imposibilidad de reducción en las diferentes partidas presupuestarias. Ahora, unos días después de su aprobación, sí se contemplan", señala el presidente de los populares M. Alejandro Lorenzo.

Se trata exactamente de dos transferencias de crédito firmadas por decreto por Manuel Carrera que "evidencia la falta de voluntad del gobierno municipal, pues en otro momento negaban llevar a cabo esas obras, servicios y subministro, para los que ahora se destina este dinero, alegando que no disponían de partida o que el PP las bloqueaba".

En este sentido, el PP remarca que el bipartito PSOE-UDDL no aceptó ninguna de sus enmiendas al nuevo presupuesto, propuestas para las que ahora asigna partida, y sin embargo "no sucedió lo mismo con las propuestas de los grupos que si avalaron las cuentas, aceptando incluso inversiones que serían financiadas a través del Remanente de Tesorería cuando sabían que no podrá cumplirse, al igual que la creación de una empresa pública para llevar a cabo los servicios municipales, a lo cual el técnico municipal advirtió de que se trataba de un imposible jurídico".