Sela acoge el estreno de la obra "As vellas si deben namorarse"

Esta noche, a las 22.15 horas, y dentro de los actos programados en la Festa do Augardente do Condado, en Sela, se estrenará la obra de teatro "As vellas si deben namorarse? dos vellos". Se trata de una farsa cómica de Agapito Vallado, y será representada por el grupo de teatro Seliña, de la Asociación Cultural Evaristo de Sela. Además, en los entreactos actuará el violinista Abraham Carrera.