El III Torneo de Ajedrez del Concello de Mos se celebra el 1 de septiembre

El centro dotacional de Torroso acogerá el próximo 1 de septiembre la tercera edición del Torneo de Ajedrez Concello de Mos, incluido en el circuito de torneos promovidos por la Federación Gallega con el objetivo de acercar esta disciplina a todos los lugares de la Comunidad. Los interesados en participar en cualquiera de las categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y absoluta) deben inscribirse enviando un correo electrónico a la dirección clubxadrezmos@gmail.com o llamando al teléfono 618 873 541.