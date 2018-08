Reguera reprocha a Lourenzo que use el "miedo a los incendios como arma política"

El alcalde de Soutomaior, Agustín Reguera, lamenta las declaraciones del portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, en las que critica la política forestal llevada a cabo desde el Concello. Una crítica hecha "a destiempo y desde el desconocimiento", indicó Reguera.

"Lourenzo desconoce la política forestal porque no se interesa en ella, si lo hubiera hecho sabría que el Concello tiene contratada desde hace casi dos meses a una ingeniera técnica forestal trabajando en un programa de prevención de incendios basado en estudios objetivos, realizados sobre el terreno por un profesional cualificado, no por partidos políticos", explicó Reguera, que indicó que "cuando los proyectos puestos en marcha estén definidos, se llevarán a la mesa de trabajo política, porque lo que no tiene sentido es reunirse sin tener datos fiables".

Entre las funciones de la técnica forestal contratada está, además del plan de prevención, "la implantación y coordinación de un sistema de tramitación para las denuncias por incumplimiento, especialmente en las épocas de mayor riesgo", señaló el edil, que indicó que esta incorporación "nos permitirá ser más eficaces y actuar con la suficiente rapidez ante los requerimientos de limpieza no atendidos".

Del mismo modo, el alcalde señaló que desde el Concello se contrató hace meses la realización de un proyecto GIS con las delimitaciones de las franjas de protección y cumplir así las obligaciones en materia de gestión de biomasa vegetal.