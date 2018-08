La propuesta de modificación de la PO-331 no convence a los vecinos de Vincios

Los vecinos de Vincios se muestran preocupados con la nueva propuesta de modificaciones de la carretera PO-331, según informó un portavoz vecinal.

Así indican que en el proyecto propuesto se prohiben 23 maniobras permitidas en la actualidad, priorizando el uso de la travesía como vía de paso, dejando a un lado la habitabilidad y el desarrollo de esta parroquia gondomareña. Además, siendo el proyecto una modificación de la propuesta anterior (expuesta durante el mes de enero de 2018), el proyecto actualmente sometido a información pública incluye en los planos una delimitación adicional a lo largo de toda la carretera. Esta delimitación denominada "línea de expropiación actual" se extiende sobre todas las parcelas colindantes con la carretera entre el punto kilométrico 11,765 (polígono industrial de A Pasaxe) y el 14,500 (intersección con PO-341 en Os Arcos).

Los vecinos manifiestan que no se han atendido la mayoría de alegaciones realizadas a la anterior versión del proyecto. En particular, la asociación vecinal de Vincios solicitó que no se llevase a cabo la prohibición de giros a la izquierda en los cruces de la travesía, entre otras sugerencias.