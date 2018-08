Ponteareas aprueba el mayor presupuesto de su historia

El Concello de Ponteareas aprobó ayer inicialmente el presupuesto de 2018, el segundo de esta legislatura y el mayor de su historia al alcanzar los casi 17 millones de euros. A pesar de las críticas del Partido Popular y de Alternativa Ciudadana de Ponteareas en cuanto a las formas de convocatoria, "no respetando lo acordado", la sesión extraordinaria se celebró y, luego de casi tres horas desde su comienzo se procedió a la votación del punto dos del orden del día: la aprobación inicial del presupuesto municipal y cuadro de personal para el año 2018 y la declaración de créditos indisponibles adscritos a plazas vacantes del cuadro de personal municipal. La oposición contaba con un edil menos, Raquel Bautista de Acip que no acudió, y el concejal de EU-Son, Lino Costas, optó por abstenerse porque según él mismo manifestó "el documento recoge nuestras peticiones aunque no exactamente como se plantearon".

PP y Acip se refirieron al presupuesto como un documento que llega, a destiempo, para dar cobertura a facturas que están sin pagar y para las cuales no hay partida consignada, "un documento sin consensuar, ni con la oposición ni con los diferentes colectivos". Así, el alcalde Xosé Represas aseguró haber recibido, desde la presentación del borrador a finales de marzo, solo las propuestas de EU-Son, "las del PP llegaron el 4 de julio cuando ya estaba cerrado", indicó, aunque los populares le recordaron que después de la fecha se hicieron modificaciones, y Acip presentó una batería de enmiendas ayer en el propio pleno, las cuales fueron rechazadas con el voto en contra del gobierno y EU-Son.

Tanto los populares como los independientes fueron muy críticos con la manera de proceder y la actitud del gobierno y las intervenciones, sobre todo la de Belén Villar, hicieron que el debate se prolongara durante horas. "Estamos ante un documento incompleto y desfasado que no refleja la realidad", señalaba Juan Carlos Carrera de Acip, recordando que "aún no existe un acuerdo con los sindicatos respecto de la Relación de Puestos de Trabajo como se comprometiera antes de traer el presupuesto a pleno", un tema que según el alcalde "está ya avanzado". Carrera hizo también mención a la amortización de plazas de taxi, para lo cual se destinan 36.000 euros, una cifra "irrisoria", cuestión también criticada por PP y EU-Son, que pedían una partida mayor, remitiéndose a lo que los actuales gobernantes municipales, estando en la oposición también solicitaban "y ahora deniegan". En la misma línea calificaron, PP y Acip, lo destinado a centros culturales y clubes deportivos, "insuficiente". Ambos acusaron al gobierno de endeudar a las arcas municipales con la solicitud de créditos, como el aprobado justamente en el primer punto del día para la rehabilitación de cuatro casas de maestros para viviendas de emergencia social. "Y es que el Concello de Ponteareas se encuentra ahora mejor que nunca económicamente", indicó Villar, así señaló que más de la mitad del apartado de ingresos procede de transferencias del Estado y de la Xunta, además de los más de 2 millones de euros de fondos europeos y de la recaudación de impuestos que "contrariamente a lo anunciado por el gobierno de reducción de importes para los ciudadanos, estos ascienden, y, aún así ven necesario solicitar créditos". En esta línea, los populares le reprocharon que "los tres millones de inversión de los que presumen, dos proceden de fondos europeos y uno de los préstamos solicitados".