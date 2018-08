Nigrán dota a las playas con cuatro desfibriladores semiautomáticos portátiles

El Ayuntamiento de Nigrán ha dotado de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) a todos los puestos de socorrismo de sus playas. En total se trata de cuatro aparatos eléctricos portátiles situados en Playa América (2), Panxón (1) y Patos (1) y a los que se suma el que ya dispone Protección Civil en su vehículo. De este modo, los principales arenales del municipio y los que mayor aglomeración de gente concentran, ahora son también lugares cardioprotegidos.

"Aunque la medida no es obligatoria, desde el Concello de Nigrán la consideramos crucial porque en caso de infarto el rápido acceso al desfibrilador puede ser la diferencia entre vivir o no", destaca Rubén Rial, edil de Seguridad Ciudadana, quien señala que, precisamente, en todos los puestos de socorrismo de Nigrán hay personal especialmente formado para poder emplear el DESA. Estos cuatro aparatos alquilados por el Ayuntamiento de Nigrán para la temporada de verano emiten la descarga y guían durante toda la reanimación indicando si la velocidad y profundidad de las compresiones son las adecuadas. Añaden que el DESA es muy eficaz para la mayor parte de los llamados paros cardíacos, que en gran porcentaje son debidos que el corazón fibrila y su ritmo no es el adecuado, logrando estos equipos restablecerlo. Su efectividad es máxima en el momento inicial, por lo que es especialmente recomendable disponer de desfibriladores en lugares muy concurridos.