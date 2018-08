El mundo del arte se abre a la infancia de Tomiño siguiendo los pasos del pintor Antonio Fernández

El verano deja tiempo libre a los niños y niñas de Tomiño para participar en actividades organizadas por el Concello tomiñés a través del Aula-Museo Antonio Fernández, ubicada en Goián. Guiados por Sara Quintana, licenciada en Historia del Arte, los menores van introduciéndose, paso a paso, en el mundo del arte desde distintos aspectos.

"Érase unha vez... a Arte: artistas do mundo", es un proyecto educativo que "nace do convencemento de que a arte, ademáis de ser unha parte importante da cultura e tradición, axuda a potenciar a imaxinación na infancia e as relacións interpersoais derivadas do traballo en grupo", valora la alcaldesa Sandra González sobre esta actividad gratuita.

A través de talleres que tienen lugar en las mañanas de los viernes de este mes de agosto, los pequeños conocen facetas de la vida y obra de artistas de relevancia mundial como Picasso, Chagall, Kandinsky, Matisse o Frida Kalho, entre otros.

En el primer taller intervino la pintora goianesa Eulalia Jackson, que fue una de las artistas participantes en las rutas de artes y oficios del pasado año.

Salidas fotográficas

Otra de las propuestas que gozan de mayor aceptación entre los más pequeños son las salidas fotográficas y de cuaderno de artista, que es una de las facetas conocidas del pintor y filántropo goianés Antonio Fernández. Muchas de las imágenes que fotografiaba las utilizaba después como base para trabajo en el estudio, donde realizaba la mayor parte de sus pinturas. El grupo infantil experimenta así la forma de trabajo del pintor: cada uno escoge los objetos o paisajes que más le atraen, recorriendo los mismos lugares que frecuentó Antonio Fernández.