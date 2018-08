Una empresa con capital saudí, detrás del proyecto de parque eólico de O Galiñeiro

El proyecto de implantación de un parque eólico en la sierra de O Galiñeiro parece un camino sin retorno, lento pero sin especiales dificultades, toda vez que el entorno está catalogado como espacio natural local, una protección insuficiente para este tipo de proyectos.

La Plataforma pola Protección da Serra do Galiñeiro advirtió ayer que están dispuestos a volver a las movilizaciones, toda vez que han tenido noticias de avances en la tramitación del proyecto.

Informan que es una empresa de capital saudí la que quiere montar el parque. "A través del Concello de Gondomar tuvimos noticias de la intención de volver a implantar un parque eólico en las cumbres de la sierra. Se trata de una empresa de capital saudí, que ya mostró su interés en otros lugares de Galicia, Alfanar Group, que viene de la mano de la madrileña Capital Energy dirigida por el yerno de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid", explican en una nota de prensa.

La asamblea decidió retomar las movilizaciones y seguir en la línea de rechazo a cualquier proyecto que suponga la destrucción de los valores de la sierra.

Durante una asamblea también abordó la problemática de los incendios, "ya que diez meses después de los fatídicos fuegos, las Comunidades de Montes aún siguen paralizadas en su trabajo de restauración por falta de autorización de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia". Advierten que la Plataforma seguirá luchando ante cualquier proyecto de agresión, tal y como expresó en la última manifestación celebrada en Compostela el pasado mes de junio contra la megaminería.

Proyectos "agresivos"

"Que el monte esté quemado y degradado no puede ser disculpa, ni razón, para facilitar la implantación de proyectos aún más agresivos que el fuego", aseguran.

Indican que están a favor de las energías renovables siempre que sean limpias, "esto es, que exista una planificación del sector de la energía eléctrica en el país, no de la ocupación de más y más territorio sin gestión consciente, sin tener en cuenta los excedentes de producción que ya hay, sin respetar ni hacer una valoración de los lugares donde se colocan los parques". "Porque no es energía limpia la producida por empresas que especulan con las concesiones de los polígonos eólicos, que utilizan esas concesiones para vender los derechos sin ser usados y negociar con ellos como con cualquier otro producto. No es energía limpia la producida por aerogeneradores que no funcionan a tiempo total, porque tienen que estar parados al no haber líneas de evacuación suficientes", añaden.