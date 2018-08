La nueva ordenación de Casal Aboy será provisional hasta que se ejecute una humanización

El Concello de Tui ha llevado a cabo una reordenación del tráfico de la calle Casal Aboy que será provisional hasta que se ejecute una humanización que dará mayor protagonismo a los peatones. Así lo ha confirmado el regidor local, Carlos Vázquez Padín, quien ha indicado que la nueva distribución de la calle, con estacionamientos en fila a ambos lados de la calzada, con un único carril de circulación por el centro de la vía, pretende evitar el aparcamiento en doble fila, una costumbre en dicho vial que entorpecía el tráfico.

Todavía no hay fecha para la ejecución de la humanización de esta céntrica calle tudense, por la que ahora transita un mayor número de usuarios debido a la localización del nuevo centro de salud y el emplazamiento de locales comerciales, cafeterías y el IES San Paio. El anterior equipo de gobierno había realizado un anteproyecto de reurbanización de la vía y este año el Concello encargó al mismo estudio de arquitectura el proyecto final, sin el cual no se podrá ejecutar la obra. "Fue antes de la explosión de Paramos, por lo que desde entonces no hemos avanzado mucho en el asunto", explica el alcalde de Tui, refiriéndose a la catástrofe sucedida el pasado 23 de mayo en la parroquia tudense de Paramos.

Actualmente la calle Casal Aboy cuenta con aceras estrechas que impiden el idóneo tránsito de los ciudadanos por el espacio público. La humanización de la calle aumentaría el espacio dedicado a las personas, con aceras con un ancho de cerca de 4 metros, por lo que el vehículo motorizado quedaría en un segundo plano. La inversión rondará los 300.000 euros, tal y como ya ya se contemplaba en el anteproyecto.