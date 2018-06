Turismo concede ayudas de 16.350 euros a cuatro ayuntamientos de la comarca

La Axencia de Turismo de Galicia concede un total de 16.400 euros para dos fiestas y dos municipios turísticos. Las beneficiadas son la Feira do Requeixo e do Mel de As Neves y la Feira do Xamón de A Cañiza; cada una de ellas recibirá 3.000 euros de subvención. Por su parte, los ayuntamientos de Mondariz Balneario y Ponteareas recibirán una ayuda de 10.400 euros para personal para sus oficinas turísticas.