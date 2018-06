"Volando Voy" cancela la grabación al aire libre de su último capítulo en Baiona

El mal tiempo chafará esta noche el final por todo lo alto de la grabación del programa "Volando Voy", presentado por el aventurero y montañista Jesús Calleja. El Concello de Baiona ha informado que por culpa de la meteorología adversa todos los interesados en asistir al capítulo final previsto al aire libre esta tarde-noche no podrán hacerlo. El consistorio miñorano ha confirmado el traslado de la grabación al auditorio, donde el aforo el limitado.

Jesús Calleja ha estado grabado esta semana uno de los episodios de la nueva temporada de "Volando Voy". El castellanoleonés se ha desplazado al sur de Pontevedra para comprobar de primera mano el impacto de la oleada de incendios que asoló la zona el pasado octubre. El presentador estuvo ayer en la zona cero de los fuegos, en la parroquia de Chandebrito. Junto a 200 voluntarios repobló la zona con más de 1.000 árboles autóctonos.



El tiempo que no está siendo favorable y al no poder cubrir todas las plazas que necesitarían para los tres ayuntamientos del Val Miñor la dirección de "volando Voy" han decidido no admitir más público que el invitado por la productora en la realización de las grabaciones de esta semana.

El Alcalde de Baiona, Ángel Rodal, ha declarado que le "entristece en gran medida ya no solo el que no puedan asistir todos los vecinos sino también, la imagen que se va a ofrecer de Baina que no será la más deseada y en su total esplendor".