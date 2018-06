Graffiti, baloncesto y música en el festival en la playa de Cesantes

El Festival Alternativo Millo Verde, que se celebra en la playa de Cesantes, ofrece hoy su última jornada con un amplio programa de actividades por la tarde como el campeonato de Basket 3x3, un concurso de graffiti y el popular "Eskalabirras", en el que los participantes tienen que subir el mayor número de cajas de cerveza. Los conciertos, a las 22.30 horas, los protagonizarán los grupos Pillabands, King Salami and The Cumberland, Lyre le Temps y La Güintervan. Cerrará el festival el colectivo de Djs AM Soundsystem. La entrada es gratuita.