Jesús Calleja planta en Chandebrito el bosque de "Volando Voy"

Jesús Calleja se ha embarcado en una nueva aventura. El popular montañista y también presentador de "Volando Voy" (Cuatro) se encuentra estos días en el sur de la provincia de Pontevedra para comprobar de primera mano el daño de la nefasta ola de incendios que arrasó la provincia el pasado mes de octubre. El castellanoleonés se movilizó a la zona cero de los incendios de Chandebrito, una de las parroquias más afectadas por los fuegos, para repoblar el monte y "concienciar" a las nuevas generaciones.

"Aquí estoy con un montón de amigos. Hemos decidido hacer nuestro primer bosque con algo más de 1.000 árboles que vamos a plantar en la zona cero de los incendios", aseguró Calleja ante las cámaras rodeado por Juan González, alcalde de Nigrán; y por el gerente de la agencia de emergencias. Hemos reunido a unas 200 personas para plantar un bosque con especies autóctonas que le vamos a llamar el bosque de "Volando Voy".

El presentador aprovechó su presencia en la zona debastada para hacer un llamamiento a "que no se prendan los montes. Hay que acabar con esa lacra de los incendios que solo produce muerte y destrucción y esta es la generación que va a terminar con eso", dijo señalando a todos los niños que participaron en las labores de reforestación en la zona de As Chans do Rapadouro.

Mañana está previsto una fiesta de despedida en la plaza del Concello de Baiona, donde se proyectarán imágenes tomadas a lo largo de la semana en la comarca. En una de las pausas del rodaje, Jesús Calleja aprovechó para subirse a su helicóptero y sobrevolar una de las caras más desconocidas de las Islas Cíes. Muy activo en las redes sociales, el aventurero y montañero publicó el vídeo del momento en su cuenta de Twitter con un mensaje que puede suponer un impulso más a la candidatura del archipiélago a convertirse en Patrimonio de la Humanidad.