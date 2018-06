Los vecinos advierten del peligro para los peatones en la isleta de la Avenida de Vigo

El trazado de un paso de peatones por el medio de la nueva semirotonda de la Avenida de Vigo, junto a la Alameda de Chapela, ha generado críticas entre los vecinos al considerar que supone un peligro para los viandantes. La excesiva longitud del paso de cebra, con más de veinte metros, unido a que la glorieta no cuenta con barreras de protección, agravan el riesgo para los peatones en un cruce muy transitado a diario por cientos de camiones, ya que da acceso a la zona industrial del litoral de la parroquia.

"Nunca vimos una rotonda así, cortada por un paso de peatones. Personalmente me parece una chapuza y un peligro evidente para los viandantes, teniendo en cuenta además que se sitúa junto a un parque infantil, por lo que cruzan muchos niños", indica el presidente de la asociación de vecinos, Marcial Pérez. Desde este colectivo se solicitó hace meses que la rotonda fuese de mayor diámetro y se situase centrada en la calzada para que sirviese también para reducir la velocidad del tráfico. "Nos dijeron que esta opción no era posible por falta de espacio en el cruce, pero de todas formas lo que se ha hecho no tiene nada que ver con lo que se contemplaba en el proyecto inicial", señala Pérez.

Algunos comerciantes de la zona, como María José Martínez, de la tienda de confección D'María, considera que la pequeña glorieta se podía proteger con maceteros que sirvieran de refugio a los peatones, y al mismo tiempo adornasen el cruce. "Al igual que en los últimos días estaba trazada de manera provisional con barreras de plástico, se podía hacer lo mismo pero con unas jardineras", propone.

Aún sin terminar

Por su parte, el concejal de Interior, Arturo González, aclaró ayer que no se trataba de una rotonda, "sino de una isleta de distribución del tráfico en la salida de la calle José Fernández Lopez [conocida como Bajada a Pescanova]", y explica que aunque esté pintada, todavía no está terminada porque está previsto resaltarla con un pequeño bordillo para mejorar su visibilidad a los conductores y, al mismo tiempo, servir de protección a los peatones. "Esto se explicó a los vecinos y a los comerciantes en varias reuniones, en las que se atendieron en la medida que fue posible las distintas cuestiones que fueron planteando", puntualiza. Además destaca que la seguridad vial se ha mejorado de manera notable en este cruce con los carriles centrales de incorporación y salida en la Avenida de Vigo, y también con la isleta para permitir el cambio de sentido, "una maniobra que realizaban muchos conductores de forma ilegal, y que ahora se puede hacer de forma cómoda y segura".

Respecto al paso de peatones, señala que "hasta hace cuatro días" en este cruce existía uno igual al que se acaba de pintar, "pero entonces nadie protestaba", dice el edil, que asegura que "la seguridad vial ha sido una prioridad en esta obra".