PSOE y BNG exigen la dimisión de Rodal por la sentencia que da un puesto indefinido a su asesora

Los grupos de la oposición reaccionaron ayer con dureza al fallo judicial que obliga al Ayuntamiento de Baiona a readmitir como auxiliar administrativa indefinida no fija a Ángeles Silva, exconcejala del PP contratada durante los últimos siete años como personal de confianza y despedida tras reclamar sus derechos laborales por la vía judicial. Tanto el PSOE como el BNG exigieron la dimisión del alcalde, Ángel Rodal. Los nacionalistas, "porque o seu equipo de goberno amosa, despois da sentenza, que non está capacitado para xestionar o Concello". Y el portavoz del PSOE, Carlos Gómez Prado, "porque a neglixencia deste goberno está causando demasiados custos ás arcas municipais e os seus responsables deben pagalos do seu peto".

Los nacionalistas consideran "un fraude facer uso do dereito de contratación de persoal cando non se fai correctamente". "A sentenza dá por probado que o alcalde non viña precisando deste persoal de confianza e o estaba a empregar para asimilar a unha militante do seu partido e exconcelleira como persoal laboral sen pasar ningún proceso de selección previa máis que o dedismo do PP". "A consecuencia desta nova nefasta xestión do PP de Baiona é un coste de 9.000 euros para os veciños e a creación dun posto de traballo que, segundo os criterios do propio grupo de goberno non era preciso, xa que non está recollido na Relación de Postos Laborais que presentaron", recalcan.

La historia se repite, subrayan tanto los representantes del Bloque como el líder del PSOE. Ambas formaciones recuerdan las sentencias que obligaron a reincorporar hace unos meses a tres becarios a la plantilla municipal. Los tres habían denunciado al Concello después de una inspección de Trabajo que resolvió convertir en indefinida a una compañera al comprobar que ejercía funciones habituales de cualquier trabajador municipal.

Y todos estos fallos judiciales no han sido los únicos. Otra sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Vigo condenó el pasado 29 de mayo al Ayuntamiento a reconocer como personal indefinido no fijo a una integrante del departamento de Servicios Sociales y a indemnizarla con 9.137,69 euros, como muestra Carlos Gómez Prado. La trabajadora había prestado servicios con contratos temporales desde 1998 hasta 2012, año en que se le otorgó el puesto indefinido no fijo aunque con diferencias salariales respecto a sus compañeras pese a realizar tareas similares.

El socialista lamenta que "o caos na política de Persoal do Concello de Baiona e o derroche en materia xurídica supoñen xa cerca de 150.000 euros que os veciños non teñen por que asumir. Hay uns responsables políticos que o deben facer".