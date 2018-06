Explosión en Tui | Los afectados piden "más apoyo e implicación" de las administraciones

La plataforma de afectados por la explosión pirotécnica de Paramos pidió ayer "más apoyo" e "implicación real" de todas las administraciones con el problema surgido tras la tragedia que dejó dos muertos, más de una treintena de heridos y decenas de casas derruidas, el pasado día 23.

Señalaron que "numerosas personas no pueden entrar en sus casas para recoger pertenencias por riesgo de derrumbe y otras estén viviendo con los tejados cubiertos por plásticos" y pidieron más agilidad.

Los afectados denunciaron descoordinación en el gabinete de crisis y lentitud en las soluciones propuestas. "Una vez más se traslada a la ciudadanía la obligación de pelear sus derechos, y consideramos que no es lo adecuado, para eso hay unas instituciones, y partidos políticos en el gobierno y la oposición, y es triste que tengamos que constituir una plataforma, buscar información y traerla para que nos defiendan", indicó Salvador García, portavoz de los afectados.

Ayuda psicológica directa

La plataforma planteo que trece días después de la explosión no poseen ayuda psicológica directa, como tuvieron las primeras jornadas. "Después de hablar con responsables del Sergas, la conclusión es que finalmente los pacientes pretenden derivarlos al cauce ordinario, que el médico de atención primaria sea que el determine el grado de afectación para enviarlos al especialista competente al Hospital Álvaro Cunqueiro... No nos parece adecuado, creemos que tiene que haber una atención directa a las víctimas desde el centro de salud de Tui, solicitamos que se creara una plaza específica o que se valorase in situ a los afectados, además la creación de una plaza de psicología es una reivindicación de la zona de Tui desde hace mucho tiempo", añaden.

Sobre esto indican además que alguna gente que puede estar necesitando ayuda psicológica no ha acudido por su propia voluntad y que debería actuarse, "pero hay casos de personas que cuando ya no pueden más van al centro de salud, le ponen un valium y lo mandan para casa...".

Los afectados aseguran que las administraciones aún no han podido resolver el problema de como se hará el desescombro. "Tiene que haber una partida presupuestaria para ello, pero las administraciones se pasan la pelota unas a otras", explica García. "Hemos solicitado en el gabinete de crisis que por favor remaran todos en la misma dirección".

"También se pidió al Concello que se dotase una parcela donde se pudieran acumular los escombros para después buscar una solución a los mismos", añade.

Los afectados también criticaron que la Diputación use el Plan Concellos para el apoyo a Paramos. "Este plan no deja de ser un reparto equitativo del dinero a los concellos, según su población. Pretender que desde ahí se saque dinero para la solución de este problema que es de carácter excepcional no nos parece correcto...".

"Pedimos que más departamentos de la Xunta estén presentes como lo está haciendo Infraestructuras e Vivenda, como por ejemplo Medio Ambiente, Medio Rural...", añaden.

Uno de los problemas existentes en los últimos días era que los técnicos de la empresa GOC que están realizando trabajos de peritaje no pueden acceder a muchas viviendas, pues deben de ir acompañados por los bomberos "y el Consorcio debería autorizar a los bomberos de Porriño-Baixo Miño para que pudieran ir, estamos pendientes de esa autorización, lo tiene que solicitar el Concello, aunque nosotros también vamos a solicitarlo".

Recoger pertenencias

También piden que se agilice la investigación y que los propietarios puedan entrar en la zona cero y su perímetro, que sigue acordonado, a recoger sus pertenencias, destacó Lupe Pérez, presidenta de la Plataforma.

La presidenta indicó que en los próximos días se constituirán en una asociación para tener capacidad jurídica y uno de los asuntos que está sobre la mesa es personarse en el proceso judicial.