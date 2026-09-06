Miércoles 16
Valentín Carrera: «El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado»
Fecha: Miércoles, 16 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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El escritor y periodista Valentín Carrera disertará sobre «El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado». Relatará el viaje iniciático del misionero benedictino gallego desde Roma hasta Australia Occidental, donde en 1846 fundó una misión que perdura hasta nuestros días.
— Interviene: Valentín Carrera (escritor y periodista), el miércoles, día 16 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Mons. Luis Quinteiro Fiuza (obispo emérito de Tui-Vigo).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
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