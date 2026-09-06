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Miércoles 16

Valentín Carrera: «El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado»

Fecha: Miércoles, 16 de septiembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Valentín Carrera, invitado en el Club Faro

Valentín Carrera, invitado en el Club Faro / Anxo Cabada

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R. V.

El escritor y periodista Valentín Carrera disertará sobre «El mundo desde abajo: La odisea australiana de Rosendo Salvado». Relatará el viaje iniciático del misionero benedictino gallego desde Roma hasta Australia Occidental, donde en 1846 fundó una misión que perdura hasta nuestros días.

— Interviene: Valentín Carrera (escritor y periodista), el miércoles, día 16 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Mons. Luis Quinteiro Fiuza (obispo emérito de Tui-Vigo).

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