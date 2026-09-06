Mónica Kurtis: «Arquitectura de la resiliencia: Construir tu cerebro para afrontar la adversidad»

La neuróloga Mónica Kurtis propondrá una «Arquitectura de la resiliencia: Construir tu cerebro para afrontar la adversidad». Explicará cómo funcionan las principales redes cerebrales implicadas en la adversidad y cómo condicionan nuestra manera de afrontar las dificultades.

— Interviene: Mónica Kurtis (neuróloga), el lunes, día 21 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Santiago Casanova (escritor).

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