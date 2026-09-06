Lunes 7
Minerva Piquero: «Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirse poderosa»
Fecha: Lunes, 7 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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La periodista Minerva Piquero hablará de «Cómo sobrevivir a la menopausia y sentirse poderosa». «Durante siglos nos hicieron creer que era una caída. Una pérdida. Que nos hacíamos viejas. La verdad es la contraria», sostiene.
— Interviene: Minerva Piquero (periodista), el lunes, día 7 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Nuria Sáinz (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
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