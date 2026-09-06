Jesús Gallego: «Náufragos del cielo. La tragedia del vuelo de Avianca 011»

El periodista de la Cadena SER Jesús Gallego disertará sobre los «Náufragos del cielo. La tragedia del vuelo de Avianca 011». Su última novela reconstruye la tragedia del vuelo que el 27 de noviembre de 1983 se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto de Barajas.

— Interviene: Jesús Gallego (periodista de la Cadena SER), el lunes, día 14 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Jacobo Buceta (periodista de la Cadena SER).

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