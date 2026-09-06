Isabel San Sebastián: «Las Navas de Tolosa: Épica y emoción en la Reconquista»

«Las Navas de Tolosa: Épica y emoción en la Reconquista» es el título de la charla-coloquio de la periodista Isabel San Sebastián, que recrea en su última novela uno de los episodios más decisivos de la historia medieval peninsular.

— Interviene: Isabel San Sebastián (periodista), el miércoles, día 9 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Beatriz Martínez (profesora en la UVigo; periodista).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.