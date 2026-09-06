Emilio C. García Fernández: «Vigo: ciudad cinematográfica por excelencia (1896-1939)»

«Vigo: ciudad cinematográfica por excelencia (1896-1939)» es el título de la conferencia-proyección-coloquio de Emilio C. García Fernández, catedrático de Historia del cine. Ofrecerá una panorámica de los inicios del séptimo arte en la ciudad olívica.

— Interviene: Emilio C. García Fernández (catedrático de Historia del cine), el viernes, día 25 de septiembre a las 8 de la tarde en la GALERÍA A3 del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rafa López (jefe de Sociedad y Cultura de FARO DE VIGO).

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