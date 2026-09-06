Miércoles 23
David Aleman: «El crimen de Maje. La historia detrás del caso de “La viuda negra de Patraix”»
Fecha: Miércoles, 23 de septiembre
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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«El crimen de Maje. La historia detrás del caso de ‘La viuda negra de Patraix’», una mujer que utilizó a uno de sus amantes para asesinar a su marido, centrará la charla-coloquio del presentador y escritor David Aleman, conductor del programa de televisión «Código 10».
— Interviene: David Aleman (presentador; escritor), el miércoles, día 23 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Noelia Otero (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
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