David Aleman: «El crimen de Maje. La historia detrás del caso de “La viuda negra de Patraix”»

«El crimen de Maje. La historia detrás del caso de ‘La viuda negra de Patraix’», una mujer que utilizó a uno de sus amantes para asesinar a su marido, centrará la charla-coloquio del presentador y escritor David Aleman, conductor del programa de televisión «Código 10».

— Interviene: David Aleman (presentador; escritor), el miércoles, día 23 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Noelia Otero (periodista).

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