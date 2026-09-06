Christian Gálvez: «Tres miradas ante la Pasión: Traición, amor de madre y fe ciega»

Christian Gálvez ofrecerá «Tres miradas ante la Pasión: Traición, amor de madre y fe ciega». El presentador y escritor reescribe la Pasión de Cristo desde el punto de vista de dos figuras fundamentales: Judas, el amigo que le vendió, y María, su madre.

— Interviene: Christian Gálvez (presentador y escritor), el viernes, día 11 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rafa Valero (periodista).

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