Casilda Sánchez Varela: «A veces nadie. ¿Cómo se aprende a habitar la soledad?»

Casilda Sánchez Varela, socióloga; periodista y escritora, hablará de «A veces nadie. ¿Cómo se aprende a habitar la soledad?». A partir de su experiencia personal, la hija del inolvidable guitarrista Paco de Lucía realiza una reflexión sobre las distintas formas de estar solo y sobre la posibilidad de transformar la ausencia en una casa habitable.

— Interviene: Casilda Sánchez Varela (socióloga; periodista y escritora; hija de Paco de Lucía), el miércoles, día 30 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Gabriela González, ‘Malaherba’ (periodista; publicista y escritora).

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