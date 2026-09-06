Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaConventos convertidos en hotelesLa salud de los mercados de abastosReutilización de aguas residualesYates clásicosForo Faro Educa
instagramlinkedin

Miércoles 30

Casilda Sánchez Varela: «A veces nadie. ¿Cómo se aprende a habitar la soledad?»

Fecha: Miércoles, 30 de septiembre

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Casilda Sánchez Varela, invitada en el Club Faro

Casilda Sánchez Varela, invitada en el Club Faro / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Casilda Sánchez Varela, socióloga; periodista y escritora, hablará de «A veces nadie. ¿Cómo se aprende a habitar la soledad?». A partir de su experiencia personal, la hija del inolvidable guitarrista Paco de Lucía realiza una reflexión sobre las distintas formas de estar solo y sobre la posibilidad de transformar la ausencia en una casa habitable.

— Interviene: Casilda Sánchez Varela (socióloga; periodista y escritora; hija de Paco de Lucía), el miércoles, día 30 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Gabriela González, ‘Malaherba’ (periodista; publicista y escritora).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil desarticula dos grupos dedicados a la sustración de gasoil de camiones tras detectar un vehículo con garrafas en Moaña
  2. Un pulpo «dándose una vuelta» a lomos de un delfín: la imagen de la «plaga» al sur de Inglaterra que «revela cambios en la cadena alimentaria marina»
  3. Un lance inaudito: el oceanográfico vigués «Miguel Oliver» pesca decenas de ánforas romanas al sur de Formentera
  4. Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
  5. Proyectan una treintena de pisos junto a la playa de Santa Marta en Baiona
  6. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  7. Un oasis entre «números rojos»: la conservera Albo aporta la mitad de los ingresos de todo el grupo Shanghai Kaichuang
  8. Ataque de un hombre a varias mujeres en la avenida de Marín, en Cangas

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en VilagarcÃ­a de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre
Tracking Pixel Contents