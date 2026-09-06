Luns 28
Arantza Portabales: «Asasinato no muíño do cura: Unha intriga brutal na Galicia profunda»
Data: Luns. 28 de setembro
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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La escritora Arantza Portabales hablará de «Asasinato no muíño do cura: Unha intriga brutal na Galicia profunda». Una novela negra de gran éxito sobre un crimen enterrado en silencio, ambientada en el pueblo ficticio de Loeiro.
— Intervén: Arantza Portabales (escritora), o luns, día 28 de setembro ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Inma López Silva (escritora).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
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