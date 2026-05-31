Selena Millares: «Al calor de tu nombre. Una novela sobre el exilio, el amor y la violencia política»

— Interviene: Selena Millares (filóloga; poeta, narradora; ensayista; catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid.) el miércoles, día 10 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: María Xosé Porteiro (periodista y escritora).

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