Miguel Costas: «Memorias supervivientes de un Siniestro Total»

— Intervienen: Miguel Costas (músico y compositor); y Renato Landeira (abogado; periodista y escritor), el viernes, día 5 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Abel Caballero (alcalde de Vigo); Xosé A. Perozo (periodista y escritor).

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