Manuel Jabois presenta su nueva novela: «La víspera»

— Interviene: Manuel Jabois (escritor y periodista), el lunes, día 1 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Guada Guerra (periodista).

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