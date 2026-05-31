Viernes 12
Jorge Molist: «Daré el cielo por ti. Una intriga histórica en los últimos años de la Orden del Temple»
Fecha: Viernes, 12 de junio
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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