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Viernes 12

Jorge Molist: «Daré el cielo por ti. Una intriga histórica en los últimos años de la Orden del Temple»

Fecha: Viernes, 12 de junio

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Jorge Molist, invitado en el Club Faro

Jorge Molist, invitado en el Club Faro / Eli Regueira

R. V.

— Interviene: Jorge Molist (escritor), el viernes, día 12 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Rubén Rey (periodista de Onda Cero).

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