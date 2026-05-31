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Lunes 15

Irene Nortes: «Hydra. La historia que retrata la ansiedad y la presión de toda una generación»

Fecha: Lunes, 15 de junio

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Irene Nortes, invitada en el Club Faro

Irene Nortes, invitada en el Club Faro / Eli Regueira

R. V.

— Interviene: Irene Nortes (youtuber y empresaria), el lunes, día 15 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Patricia Sánchez (gestora cultural).

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