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Viernes 19

Enrique Murillo: «Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición»

Fecha: Viernes, 19 de junio

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Enrique Murillo, invitado en el Club Faro

Enrique Murillo, invitado en el Club Faro / Eli Regueira

R. V.

— Interviene: Enrique Murillo (periodista), el viernes, día 19 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Alfonso Armada (periodista

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