Enrique Murillo: «Personaje secundario. La oscura trastienda de la edición»

— Interviene: Enrique Murillo (periodista), el viernes, día 19 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Alfonso Armada (periodista

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