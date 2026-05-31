Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO Día Fuerzas Armadas VigoVigilancia de los mayores con IA«Caso Oresa»Instituto de NigránDerribo Ramón NietoPrisión ChioleiroFARO lanza «Vive Vigo»
instagramlinkedin

Miércoles 3

Dra. Marián García ‘Boticaria García’: «Mujeres de hierro. Un plan eficaz para tu salud a partir de los cuarenta»

Fecha: Miércoles, 3 de junio

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

'Boticaria García', invitada en el Club Faro

'Boticaria García', invitada en el Club Faro / Eli Regueira

R. V.

— Interviene: Dra. Marián García ‘Boticaria García’ (farmacéutica; nutricionista y divulgadora), el miércoles, día 3 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Iria Carregal (periodista).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents