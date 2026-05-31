Miércoles 3
Dra. Marián García ‘Boticaria García’: «Mujeres de hierro. Un plan eficaz para tu salud a partir de los cuarenta»
Fecha: Miércoles, 3 de junio
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
— Interviene: Dra. Marián García ‘Boticaria García’ (farmacéutica; nutricionista y divulgadora), el miércoles, día 3 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Iria Carregal (periodista).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
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