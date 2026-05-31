Antón Beiras Cal: «Hay que destruir a Cartago. Una mirada literaria y crítica de la actualidad»

— Interviene: Antón Beiras Cal (economista; abogado; colaborador de FARO DE VIGO), el lunes, día 8 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: María Lado (poeta; actriz y gestora cultural); Antonio García Teijeiro (Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil 2017); y Xabier Romero (editor de la Editorial Elvira).

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