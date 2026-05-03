Xosé Ramón Pena: «A boca de Krishna. Unha novela sobre misterios da astrofísica e segredos familiares na Galicia da Transición»

— Intervén: Xosé Ramón Pena (escritor; doutor en Filoloxía), o luns, día 4 de maio ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: César Lorenzo (director de Aira Editorial).

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