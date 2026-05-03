Luns 4
Xosé Ramón Pena: «A boca de Krishna. Unha novela sobre misterios da astrofísica e segredos familiares na Galicia da Transición»
Data: Luns, 4 de maio
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
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