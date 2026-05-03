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Miércoles 6

Silvia Congost: «El arte de amar bien. Cómo superar una crisis de pareja y hacer que el amor perdure»

Fecha: Miércoles, 6 de mayo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Silvia Congost, invitada en el Club Faro

Silvia Congost, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: Silvia Congost (psicóloga), el miércoles, día 6 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Carolina Neira (periodista).

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