Silvia Congost: «El arte de amar bien. Cómo superar una crisis de pareja y hacer que el amor perdure»

— Interviene: Silvia Congost (psicóloga), el miércoles, día 6 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Carolina Neira (periodista).

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