Óscar Camps: «Open Arms. 10 años de rescates y compromiso humanitario»

— Interviene: Óscar Camps (fundador y director de Open Arms), el lunes, día 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54). Presentan

— Presentan: Abel Caballero (alcalde de Vigo); Lola Galovart (valedora do Cidadán de Vigo).

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