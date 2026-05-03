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Lunes 18

Óscar Camps: «Open Arms. 10 años de rescates y compromiso humanitario»

Fecha: Lunes, 18 de mayo

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Óscar Camps, invitado en el Club Faro

Óscar Camps, invitado en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: Óscar Camps (fundador y director de Open Arms), el lunes, día 18 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54). Presentan

— Presentan: Abel Caballero (alcalde de Vigo); Lola Galovart (valedora do Cidadán de Vigo).

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