Mar Cabra: «Vivir a jornada completa. Un camino hacia otra forma más sana de trabajar»

— Interviene: Mar Cabra (periodista de investigación y experta en bienestar), el miércoles, día 20 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Alfonso Armada (periodista).

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