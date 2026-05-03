Manuel Bragado: «Afouteza celtista. Unha gramática do fútbol celeste»

— Intervén: Manuel Bragado (editor; activista cultural) o mércores, día 27 de maio ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presentan: Guada Guerra (xornalista); Antón Álvarez (conselleiro do RC Celta); Xabier Romero (editor).

Noticias relacionadas

Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.