Luis Zueco: «La inquisición contra Goya. La novela sobre el juicio contra el pintor universal, comprometido y valiente»

— Interviene: Luis Zueco (escritor e historiador), el lunes, día 25 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Óscar González (periodista de RNE).

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