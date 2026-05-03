Lorena Cuendias: «Tu cuerpo sabe tu historia. Aprende su lenguaje y a regular tu sistema nervioso»

— Interviene: Lorena Cuendias (bióloga; terapeuta psicocorporal especializada en biología del trauma), el lunes, día 11 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Marivíc García (coach emocional; técnica en Neurofeedback; sensei coach de judo).

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