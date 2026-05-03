Fernando Rueda: «No me llames traidor. Historia del agente doble español al servicio de Rusia»

— Interviene: Fernando Rueda (periodista de investigación, máximo especialista español en asuntos de espionaje), el miércoles, día 13 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Víctor Blanco (periodista de Onda Cero).

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