Carmen Gallardo: «Reinas infieles: 12 mujeres que se rebelaron contra un destino impuesto»

— Interviene: Carmen Gallardo (periodista y escritora), el viernes, día 29 de mayo a las 8 de la tarde en la Galería A3 del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Nuria Sáinz (periodista).

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