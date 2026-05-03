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Viernes 29

Carmen Gallardo: «Reinas infieles: 12 mujeres que se rebelaron contra un destino impuesto»

Fecha: Viernes, 29 de mayo

Hora: 20:00

Lugar: Galería A3 del Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Carmen Gallardo, invitada en el Club Faro

Carmen Gallardo, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

— Interviene: Carmen Gallardo (periodista y escritora), el viernes, día 29 de mayo a las 8 de la tarde en la Galería A3 del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Nuria Sáinz (periodista).

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