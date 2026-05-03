Alessandro Iasilli ‘Kapok’: «¿Turismo o neocolonialismo? La mochila como arma política»

— Interviene: Alessandro Iasilli ‘Kapok’ (escritor), el viernes, día 8 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Pilar Pardo (inventora del picacelo y diseñadora del Faldaguas).

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