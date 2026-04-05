Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas: «Autocuidado. 52 semanas para cuidarte»

De «Autocuidado. 52 semanas para cuidarte» hablarán Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas. Ambas psicólogas propondrán dinámicas, ejercicios y propuestas inspiradoras para transformar rutinas en rituales y pequeños gestos en grandes cambios.

— Intervienen: Patri Psicóloga y Yolanda Cuevas (psicólogas) el miércoles, día 8 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Cintia Salido (coach y formadora).

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