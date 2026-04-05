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Miércoles 22

Nieves Corte: «Christine de Pizan, la primera escritora de la Edad Media»

Fecha: Miércoles, 22 de abril

Hora: 20:00

Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo

Nieves Corte, invitada en el Club Faro

Nieves Corte, invitada en el Club Faro / FDV

R. V.

Nieves Corte, profesora en la Universidad Complutense de Madrid y letrada del Tribunal Constitucional, glosará la figura de «Christine de Pizan, la primera escritora de la Edad Media».

— Interviene: Nieves Corte (profesora en la UCM; letrada del Tribunal Constitucional) el miércoles, día 22 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Iria Carregal (periodista).

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