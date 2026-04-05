Venres 17
Marisa Castro: «Soño de Liberdade. Evolución do papel da muller da Galicia rural»
Data: Venres, 17 de abril
Hora: 20:00
Lugar: Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
Marisa Castro, docente y divulgadora científica, disertará sobre «Soño de Liberdade. Evolución do papel da muller da Galicia rural». La historia de una mujer libre adelantada a su tiempo, que trabajó para dejar atrás las limitaciones y las dificultades de su educación.
— Intervén: Marisa Castro (docente e divulgadora científica), o venres, día 17 de abril ás 8 da tarde no Salón de actos do MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presentan: Xosé González Martínez (presidente da Fundación Peinador).
Acceso preferente para subscritores e libre ata completar o aforo de 150 persoas.
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