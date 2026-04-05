Viernes 24
María Álvarez: «Hijos del optimismo. Retos de hoy, esperanza de mañana»
Fecha: Viernes, 24 de abril
Hora: 20:00
Lugar: Galería A3 del Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO), Vigo
En «Hijos del optimismo. Retos de hoy, esperanza de mañana», la empresaria y activista María Álvarez abordará los cambios que están reordenando el trabajo, la identidad y la vida común.
— Interviene: María Álvarez (empresaria y activista), el viernes, día 24 de abril a las 8 de la tarde en la Galería A3 del MARCO (C/ Príncipe, 54).
— Presenta: Belén Varela (experta en Organización y Personas).
Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo.
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