Mabel Lozano: «Ava. Un relato sobre las víctimas invisibles del negocio del sexo»

Mabel Lozano, productora, guionista y directora de cine, presentará «Ava. Un relato sobre las víctimas invisibles del negocio del sexo», una novela sobre la trata sexual y la dignidad femenina. Antes de la charla se proyectará el cortometraje ganador del Goya del mismo nombre que la novela, basado en los mismos hechos reales que la inspiraron a escribirla.

— Interviene: Mabel Lozano (productora; guionista; directora de cine), el lunes, día 6 de abril a las 8 de la tarde en el Salón de actos del MARCO (C/ Príncipe, 54).

— Presenta: Nuria Sáinz (periodista).

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